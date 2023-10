PAION AG gibt Bezugsrechtskapitalerhöhung bekannt: Neue Aktien zu attraktivem Preis erhältlich

Die PAION AG, ein Specialty-Pharma-Unternehmen, hat beschlossen, im Rahmen einer Bezugsrechtskapitalerhöhung rund 4,8 Millionen Aktien zu einem Preis von 1,90 Euro pro Aktie auszugeben. Das Grundkapital der Gesellschaft soll dadurch von derzeit 7.133.699 Euro auf 11.889.497 Euro erhöht werden. Die neuen Aktien werden den bestehenden Aktionären im Verhältnis 3:2 angeboten, das heißt, für drei alte Aktien können zwei neue Aktien erworben werden. Die Bezugsfrist läuft voraussichtlich vom 24. Oktober 2023 bis zum 6. November 2023. Die ODDO BHF SE hat sich verpflichtet, die neuen Aktien zu erwerben, die nicht von den bestehenden Aktionären gezeichnet werden. Durch die Kapitalerhöhung erhält PAION einen Bruttoerlös von rund 9 Millionen Euro, der für Investitionen in die kommerzielle Infrastruktur, die Markteinführung von Byfavo in Europa, das Produktlebenszyklusmanagement und die Erfüllung von Entwicklungsverpflichtungen sowie für Rückzahlungen und Zinsen verwendet werden soll. Die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung werden in einem Bezugsangebot veröffentlicht, das voraussichtlich am 23. Oktober 2023 im Bundesanzeiger und auf der Website der PAION AG veröffentlicht wird. Die Humanwell Healthcare-Gruppe aus China hat sich verpflichtet, neue Aktien im Wert von bis zu 6 Millionen Euro zu erwerben, während Nice & Green S.A., ein Schweizer Investor, sich verpflichtet hat, weitere Aktien im Wert von bis zu 5 Millionen Euro zu erwerben. Die Verpflichtung von Humanwell ist auf eine Beteiligung von maximal 19,9 % der Stimmrechte beschränkt. PAION und Humanwell evaluieren derzeit weitere Kooperationsmöglichkeiten. Die Kapitalerhöhung ist ein wichtiger Schritt für PAION, um seine Wachstumsziele zu erreichen und innovative Produkte für die Anästhesie und Intensivmedizin bereitzustellen. Die PAION AG ist ein börsennotiertes Specialty-Pharma-Unternehmen mit Sitz in Aachen.

Die PAION Aktie wird aktuell mit einem Minus von -15,93 % und einem Kurs von 2,19EUR gehandelt.