Abivax setzt Handel an Pariser Börse aus und startet Börsengang am Nasdaq - Aktienhandel voraussichtlich ab 20. Oktober

Die französische Biotechnologiefirma Abivax hat angekündigt, den Handel ihrer Stammaktien an der Pariser Börse vorübergehend auszusetzen. Dies geschieht im Zusammenhang mit dem Börsengang und der Aufnahme des Handels der American Depositary Shares (ADS) des Unternehmens am Nasdaq Global Market. Die Aussetzung des Handels an der Euronext Paris begann um 9:00 Uhr MESZ und wird voraussichtlich um 16:30 Uhr MESZ wieder aufgenommen. Die ADS des Unternehmens werden voraussichtlich ab dem 20. Oktober 2023 unter dem Tickersymbol "ABVX" gehandelt.Abivax ist ein Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung von Therapeutika zur Modulation der Immunreaktion bei Patienten mit chronischen Entzündungskrankheiten konzentriert. Der führende Medikamentenkandidat des Unternehmens, Obefazimod (ABX464), befindet sich derzeit in klinischen Phase-3-Studien zur Behandlung von mittelschwerer bis schwerer, aktiver Colitis ulcerosa.Das Unternehmen hat auch die Preisgestaltung für seinen Börsengang am Nasdaq Global Market bekannt gegeben. Im Rahmen des Global Offering werden insgesamt 20.325.500 neue Stammaktien in Form von ADS angeboten. Der Angebotspreis wurde auf 11,60 US-Dollar pro ADS festgelegt, was einem entsprechenden Angebotspreis von 10,9864 EUR pro Stammaktie entspricht. Der Bruttoerlös aus dem Global Offering wird voraussichtlich ca. 235,8 Mio. US-Dollar betragen.Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Global Offering zur Finanzierung der Entwicklung von Obefazimod für die Behandlung von Colitis ulcerosa und Morbus Crohn sowie als Betriebskapital und für andere allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.Die Konsortialbanken Morgan Stanley, Leerink Partners, LifeSci Capital und Bryan, Garnier & Co agieren als gemeinsame globale Koordinatoren und Bookrunner für das Global Offering.Es ist zu beachten, dass diese Informationen auf zukunftsgerichteten Aussagen basieren und mit Risiken und Unsicherheiten verbunden sind, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den Aussagen zum Ausdruck gebrachten abweichen. Anleger sollten die Risikofaktoren sorgfältig prüfen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.Die französische Version dieser Pressemitteilung hat Vorrang gegenüber den anderen Versionen.

Die Abivax Aktie wird aktuell mit einem Minus von -24,70 % und einem Kurs von 8,75EUR gehandelt.