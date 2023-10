Wirtschaft Dax am Mittag im grünen Bereich - Commerzbank vorn

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Freitag nach einem Start auf Vortagesniveau am Mittag in den grünen Bereich geklettert. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 14.800 Punkten berechnet, 0,4 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.



Die größten Gewinne gab es bei der Commerzbank, Covestro und Siemens Ernergy. Die größten Verluste gab es entgegen dem Trend bei der Mercedes-Benz-Group. "Die Verluste halten sich bei den Verliereraktien in Grenzen", kommentierte Experte Andreas Lipkow den Handel am Mittag.