Elke Limmer und die Kunst des Zahlenverstehens Wie das relevante praktische Wissen und die passende Software Handwerksbetriebe rettet (FOTO)

Regensburg (ots) - In einer Zeit, in der Digitalisierung und Vernetzung in aller

Munde sind, sind Zahlen entscheidender denn je. Das gilt besonders für kleine

und mittlere Unternehmen (KMU) im Handwerk. Hier bietet Elke Limmer mit ihrer

Firma Zahlwerk ein ganzheitliches Konzept an, das sich aus zwei wesentlichen

Säulen zusammensetzt: einem praktischen Seminarprogramm und einer

spezialisierten Software .



Die Methode richtet sich an Betriebe, die zwar in ihrem Kerngeschäft exzellent

sind, aber in betriebswirtschaftlichen Fragen noch Nachhilfe benötigen. Wie

beispielsweise die Handwerksbetriebe, die trotz voller Auftragsbücher am

Monatsende enttäuscht das Konto checken und feststellen müssen: kein Geld da .