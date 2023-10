Trillion Energy gibt Perforationsergebnisse der SASB-Bohrungen bekannt

Guluc-2 – Das Perforationsprogramm umfasst insgesamt 30 m Gasansammlung (Gas Pay) in fünf separaten Sanden. Am 25. Oktober wurden die beiden obersten „C“-Sande zwischen 3.665 und 3.674,5 m (gemessene Tiefe) perforiert (14,65 m wahre vertikale Mächtigkeit des Nutzgases), wodurch der Gasdruck auf 1.140 psi stieg. Am 26. Oktober wurden die obersten 3 m (8,46 m wahre vertikale Mächtigkeit) der „C“-Sande zwischen 3.644 und 3.654 m perforiert, wodurch der Gasdruck auf 1.735 psi stieg. Aufgrund des hohen Drucks wurde die Entscheidung getroffen, die Perforation der letzten Förderhorizonte bei Guluc-2 von insgesamt 12,3 m in den „B“-, „A“- und „AA“-Gassanden bis nach der Perforation von West Akcakoca-2 zu verschieben, damit sich die Produktion zunächst stabilisieren kann.

Die von Trillion für Oktober erhaltenen Erdgasverkaufspreise liegen bei 12,33 USD/Mcf (17,14 CAD). Die Gaspreise für November werden voraussichtlich in den nächsten Tagen von der staatlichen Regulierungsbehörde BOTAS festgelegt werden. Trillion zahlt für SASB Betriebskosten in Höhe von 90.000 $ pro Monat sowie eine Lizenzgebühr von 12,5 % auf den Gasverkauf.

Bis dato wurden zwei der drei Bohrlocharbeiten begonnen oder erfolgreich abgeschlossen. Somit beläuft sich die gesamte kombinierte Produktion für Trillion bei SASB zurzeit auf 14,4 MMcf/d (100 %) – 7.056 MMCF/d netto in die Gasverkaufspipeline.

30. Oktober 2023 – Vancouver (British Columbia) / IRW-Press / – Trillion Energy International Inc. („Trillion“ oder das „Unternehmen“) (CSE: TCF) (OTCQB: TRLEF) (Frankfurt: Z62) freut sich, ein Update hinsichtlich seines drei Bohrlöcher umfassenden Perforationsprogramms im Gasfeld SASB bereitzustellen, das am 25. September bekannt gegeben wurde.

Perforationsprogramm steigert Produktionsraten in Gasfeld SASB auf 14,4 MMcf/d (100-%-Beteiligung)

