DAX - Überm 10er-EMA weiter steigende Kurse erwartet

In der Folge rutschte der DAX im Bereich des 50er-EMA wieder ab und gab bisher bis 15.067 Punkte ab. Zu beachten ist der starke S&P 500, der bereits seinen 50er-EMA nach oben durchbrochen hat und sich sehr stark zeigt. Der S&P 500 könnte den DAX weiter mit nach oben ziehen. Solange der DAX über dem 10er-EMA notiert, ist mit eher direkt weiter steigenden Kursen und nur einer kurzen Korrektur im DAX zu rechnen.

Am heutigen Dienstag stehen eine Reihe von Unternehmensergebnissen und Konjunkturdaten auf dem Programm. Um 11:00 Uhr werden in der Eurozone die Erzeugerpreise für September veröffentlicht. Am Nachmittag um 14:55 Uhr folgen in den USA die Redbook Einzelhandelsumsätze der Vorwoche. Der wöchentlich, jeweils am Dienstag, publizierte Index untersucht Daten von 9.000 großen Einzelhändlern in den USA, die seit mindestens einem Jahr geöffnet haben und misst die prozentuale Veränderung der Umsätze.