LONDON (dpa-AFX) - Der Primark-Mutterkonzern AB Foods will seine Aktionäre an den gut gelaufenen Geschäften der vergangenen Monate beteiligen. Im neuen Geschäftsjahr sollen erneut Aktien im Wert von 500 Millionen Pfund (577 Millionen Euro) zurückgekauft werden, teilte Associated British Foods am Dienstag in London mit. Der Konzern hatte erst jüngst ein Programm mit gleichem Volumen abgeschlossen. Für das am 16. September geendete Geschäftsjahr 2022/2023 will AB Foods zudem eine Dividende von insgesamt 60 Pence je Anteilsschein (inkl. Sonderdividende) ausschütten, nach 43,7 Pence ein Jahr zuvor. Der Konzern schnitt in den vergangenen Monaten besser ab, als am Markt erwartet.

Die Aktien von AB Foods stiegen mit einem Plus von zeitweise mehr als sieben Prozent auf den höchsten Stand seit Sommer 2021. Gegen Mittag notierten sie noch gut sechs Prozent höher, was den ersten Platz im britischen Leitindex FTSE 100 bedeutete.