Die Phoenix Mecano Technologiegruppe hat einen wichtigen Schritt in ihrer Expansion getätigt: In Jiaxing, China, wurde ein neuer Industriepark eröffnet, der zukünftiges Wachstum ermöglichen soll.

Phoenix Mecano eröffnet innovativen Industriepark in China: Ein Meilenstein!

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer