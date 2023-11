UBS stuft Flutter auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Flutter nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 18670 Pence belassen. Der Glücksspiel- und Sportwettenanbieter habe unter der Schwäche sowohl des Sportwettengeschäfts als auch der Aktivitäten in Australien gelitten, schrieb Analystin Louise Wiseur am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Dazu komme der gesenkte Ausblick./gl/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2023 / 07:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2023 / 07:57 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Flutter Entertainment Aktie wird aktuell mit einem Minus von -8,22 % und einem Kurs von 144,6EUR gehandelt.