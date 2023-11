UMT baut strategische Partnerschaft mit KI-Anbieter Evy Solutions weiter aus

- Selbstentwickeltes KI-basiertes Dokumentenmanagement

- Erweiterung des Produktportfolios und Cross-Selling-Vorteile

München, 09.11.2023 – Die UMT AG vertieft die bestehende strategische Partnerschaft mit der Evy Solutions GmbH, mit dem Ziel eines vollständigen Unternehmenszusammenschlusses. Seit Beginn der Zusammenarbeit hat Evy Solutions sich zu einem der führenden Entwickler und Anbieter von KI-basierter Dokumentenverarbeitung und Prozessautomatisierung entwickelt. Vom Auftragseingang bis zur Archivierung analysiert und verarbeitet Evy alle relevanten Dokumente und Informationen aus schriftlichen sowie digitalen Quellen.

Im Gegensatz zu anderen Anbietern dieses Segmentes, garantiert die selbstentwickelte KI von Evy hierbei 100%ige DSGVO-/GoBD-Konformität und ist SOC 1 zertifiziert. Das Training erfolgt selbstlernend und vollautomatisch mit unternehmenseigenen Daten. Dies ist insbesondere für europaweit tätige Unternehmen von unschätzbarem Vorteil.

Alleine in den Märkten für Logistik und Transport, dem produzierenden Gewerbe sowie Auskunfteien in Europa werden ca. 20 Milliarden Dokumente manuell verarbeitet. Dies entspricht einem Umsatzvolumen von mehr als 5 Milliarden Euro in der EU pro Jahr. Evy Solutions konnte in den vergangenen Jahren ihren Umsatz jedes Jahr mindestens verdoppeln. Zu ihren Kunden gehören namhafte Unternehmen wie Creditreform, Hans Ihro oder Antalis.

"Durch die Partnerschaft können wir die etablierte Kompetenz der UMT AG im Bereich Mobile Payment und Smart Rental nutzen und unser Lösungsportfolio entsprechend erweitern. In Kombination mit unserer eigens entwickelten Software Evy Xpact ergeben sich hierdurch optimierte Prozesse, die sowohl für den Anbieter als auch für den Kunden von enormen Vorteil sind", erklärt Michael Vogel, Geschäftsführer der Evy Solutions GmbH.

"Die Nutzung künstlicher Intelligenz wird künftig in alle Bereiche des betrieblichen Alltags einziehen und führt zu einem gigantischen Umbruch, dessen Auswirkungen heute kaum abzusehen sind. Die Automatisierung von Unternehmensprozessen und der Dokumentenverarbeitung auf Basis von künstlicher Intelligenz ist einer der wichtigsten Bereiche mit immensem Wachstum. Unsere künftigen Kunden können effizienter werden und Kosten sowie Zeit einsparen. Wir freuen uns auf die gemeinsamen Projekte mit Evy Solutions, die als digitale und skalierbare Schlüsseltechnologie unsere eigene Kompetenz ideal ergänzen. Durch den Zusammenschluss wird ein finanzstarkes und expandierendes Unternehmen entstehen. Geplant ist eine schrittweise Übernahme der Gesellschafteranteile der Altgesellschafter. Mitarbeiter und Management beider Unternehmen arbeiten Hand in Hand am Erfolg", sagt Erik Nagel, Vorstand der UMT AG.