Materna erweitert den Aufsichtsrat und schafft nachhaltige Strukturen für das weitere Wachstum / Der IT-Dienstleister beruft Nicole Materna, Lennart an de Meulen und Maria Brandt in das Gremium

Dortmund (ots) - Materna freut sich, die Erweiterung des Aufsichtsrates um drei

erfahrene Mitglieder bekanntgeben zu können. Nicole Materna und Lennart an de

Meulen, Gesellschafterin und Gesellschafter der Materna-Gruppe, sowie die

langjährige Mitarbeiterin und Betriebsrätin Maria Brandt verstärken ab sofort

das höchste Gremium des Unternehmens. Ihre Berufung stellt einen weiteren

wichtigen Schritt dar, um die Materna-Gruppe nachhaltig und zukunftssicher

aufzustellen.



Die Erweiterung des Aufsichtsrats auf sechs Mitglieder durch die Aufnahme der

drei neuen Mitglieder stärkt die Expertise und Schlagkraft des Gremiums.

Gleichzeitig unterstreicht dies Maternas moderne Unternehmenskultur, die auf

Innovation, Offenheit und Resilienz ausgerichtet ist.





Stabilität und Nachhaltigkeit des Familienunternehmens im FokusMaterna-Gesellschafterin Nicole Materna verfügt über umfangreiche Erfahrung undeine tiefgreifende Kenntnis des Unternehmens und seiner Beschäftigten. Seit mehrals 15 Jahren für das Unternehmen tätig, hat sie maßgeblich zur Entwicklung derBelegschaft beigetragen und als Expertin für Employer Branding großen Anteildaran, die Arbeitgebermarke zu positionieren und qualifizierte Fachkräfte fürMaterna zu gewinnen. Diplom-Kauffrau Nicole Materna hat Betriebswirtschaftslehremit Schwerpunkt Marketing an der Universität Münster studiert und verfügt überein umfangreiches Netzwerk an Hochschulkontakten, das es Materna ermöglicht,enge Beziehungen zu Bildungseinrichtungen aufzubauen und potenzielle Talentefrühzeitig zu identifizieren und zu fördern.Materna-Gesellschafter Lennart an de Meulen ist erfahrener Unternehmensberatermit großer Expertise in den Bereichen Projektmanagement und IT-Beratung. Mehrals fünf Jahre war er als Consultant für IBM tätig. Er hat einen Masterabschlussder HHL Leipzig Graduate School of Management und der ESCP Business School sowieeinen Bachelor in Wirtschaftsinformatik. Lennart an de Meulen verkörpert ebensowie Nicole Materna die Werte der Stabilität und Nachhaltigkeit, die für dasFamilienunternehmen von großer Bedeutung sind. Er bringt seine Expertise vorallem in den Bereichen Mergers & Acquisitions und Internationalisierung ein.Maria Brandt, Diplom-Informatikerin, hat eine beeindruckende 28-jährige Karriereim Unternehmen hinter sich. Sie arbeitet als Consultant im Ressort Public Sectorund ist spezialisiert auf das IT-Fachverfahren ATLAS (Automatisiertes Tarif- undLokales Zoll-Abwicklungs-System). Dieses System wurde im Auftrag des