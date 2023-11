HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING stuft Wacker Neuson auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Wacker Neuson von 36,00 auf 28,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Baumaschinenhersteller dürfte im Gesamtjahr letztlich am oberen Ende der eigenen Ziele landen, schrieb Analyst Alexander Galitsa in einer am Montag vorliegenden Studie. Gleichwohl kühle die Nachfrage ab. Er rät dennoch, bei Kursschwächen zu kaufen. Die Stimmung für die Aktie sei schon schwach./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2023 / 08:34 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2023 / 08:34 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Wacker Neuson Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,47 % und einem Kurs von 17,10EUR gehandelt.



