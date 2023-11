Publity: Stabiles Eigenkapital zum Halbjahr

Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Marcel Schaffer von GBC hat die publity AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2023 (per 31.12.) einen Umsatzrückgang auf 2,01 Mio. Euro (HJ 2022: 9,95 Mio. Euro) verbucht und ist beim EBITDA ins Minus gerutscht. In der der Folge senken die Analysten das Kursziel, bestätigen aber das Votum.

Nach Aussage der Analysten habe sich das EBITDA auf -1,46 Mio. Euro (HJ 2022: 6,63 Mio. Euro) reduziert. Infolge des starken Umsatzrückgangs sei das Nettoergebnis auf -1,53 Mio. Euro (HJ 2022: 5,23 Mio. Euro) gefallen. Die Bilanz zeige ein für Beteiligungsgesellschaften typisches Bild und sei durch einen hohen Bestand an Finanzanlagen geprägt gewesen, wobei der Anteil an PREOS den größten Anteil ausmache. Obwohl die Beteiligungsquote bei 94,3 Prozent liege, seien die Anteile an dieser Tochtergesellschaft nicht vollkonsolidiert, sondern als Finanzanlagen erfasst. Da keine vollständige Konsolidierung erfolge, seien wiederum auch die Schulden der Immobilienunternehmen GORE und PREOS nicht in vollem Umfang berücksichtigt. Dies führe dazu, dass die publity AG in der Regel eine überdurchschnittlich hohe Eigenkapitalquote aufweise. Zum 30.06.2023 sei damit das Eigenkapital nahezu unverändert bei 370,66 Mio. Euro (31.12.2022: 372,19 Mio. Euro geblieben und weise eine Quote von 76,2 Prozent (31.12.2022: 76,4 Prozent) aus. Zudem erwarte der Vorstand im Verlauf des Geschäftsjahres 2023 ein ausgeglichenes Ergebnis nach Steuern. In der Folge senken die Analysten das Kursziel auf 17,00 Euro (zuvor: 20,00 Euro), erneuern aber das Rating „Halten“.



Die publity Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,95 % und einem Kurs von 18,10EUR gehandelt.