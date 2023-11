Uzin Utz schneidet in Q3 besser als erwartet ab - Aktie nach Fall auf Mehrjahrestief wieder auf "Kaufen" hochgestuft



Uzin Utz hat gestern die Zahlen zum dritten Quartal 2023 vorgelegt, die trotz der Baukrise ein robustes Bild zeigen und mit einem Umsatz und Ergebnis leicht über unserer Erwartung positiv überraschten.

Geringer Umsatzrückgang von hoher Basis, EBIT sogar leicht gesteigert: In Q3 erzielte Uzin Utz Konzernerlöse i.H.v. 120,4 Mio. Euro (-2,9% yoy). Damit fiel der Rückgang trotz der noch starken Entwicklung im Vorjahresquartal (Q3/22: +14,6% yoy) geringer aus als befürchtet (MONe: -5,7% yoy auf 117,0 Mio. Euro). Ergebnisseitig konnte Uzin Utz überdies mit einer verbesserten Rohertragsmarge aufwarten (+140 BP auf 55,3%), was trotz einer ebenfalls erhöhten Personalkostenquote (+100 BP auf 26,2%) in einem verbesserten operativen Ergebnis- bzw. Margenniveau mündete. So lagen das EBIT mit 9,3 Mio. Euro (Vj.: 9,1 Mio. Euro; MONe: 8,7 Mio. Euro) und folglich auch die EBIT-Marge mit 7,7% (Vj.: 7,3%; MONe: 7,4%) sogar leicht über Vorjahr und unseren Erwartungen. Im Nettoergebnis stand infolge einer höheren Zins- und Steuerbelastung indes ein prozentual knapp zweistelliger Ergebnisrückgang zu Buche (Q3-EPS: 1,39 Euro vs. Vj.: 1,59 Euro).

Guidance bestätigt, Prognosen leicht erhöht: Für das Gesamtjahr erwartet der Vorstand weiterhin einen im Vergleich zum Vorjahr gleichbleibenden Umsatz sowie einen moderaten Rückgang in Bezug auf das EBIT und die EBIT-Marge. Unsere bisherige Umsatzerwartung würde für Q4 ein Minus von knapp 10% yoy bedeuten, was uns in Anbetracht der soliden Entwicklung nach 9M (-1,5% yoy) nun deutlich zu konservativ erscheint. Entsprechend heben wir unsere Prognosen umsatz- und ergebnisseitig leicht an und positionieren uns trotz der nach wie vor schwachen Makrodaten für insbesondere die europäische Baubranche nun etwas optimistischer. So zeigt sich bspw. mit dem jüngst vorgestellten "Bau-Turbo-Pakt" der deutschen Bundesregierung oder der französischen Förderinitiative "MaPrimRénov", dass von Seiten der Politik inzwischen Maßnahmen ergriffen werden, die die Bau- und Renovierungswirtschaft in 2024 spürbar stützen sollten.

Fazit: Uzin Utz schnitt in Q3 besser als von uns erwartet ab. Wir sehen trotz der insbesondere für 2024 vorherrschenden Unsicherheiten und der auch für das kommende Jahr erwarteten rückläufigen operativen Entwicklung die Aktie inzwischen als überverkauft an. Diese notiert selbst auf Basis der 2024er-Prognose mit einem KGV von 12,0x bzw. einem KBV von 0,8x mittlerweile markant unter ihren langjährigen Durchschnittsmultiples (Ø5Y: KGV 14,2x; KBV 1,6x). Nach Anpassung der Prognosen und Fortschreibung des DCF-Modells stufen wir den Qualitätstitel daher mit einem leicht angehobenen Kursziel von 55,00 Euro (zuvor: 52,00 Euro) wieder auf "Kaufen" hoch.







