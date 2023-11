LyondellBasell baut in Deutschland moderne Recyclinganlage im industriellen Maßstab

HOUSTON, 20. November 2023 /PRNewswire/ -- LyondellBasell (LYB) gab heute seine endgültige Investitionsentscheidung bekannt, seine erste Demonstrationsanlage für hochentwickeltes katalytisches Recycling im industriellen Maßstab am deutschen Standort Wesseling zu errichten. Unter Verwendung der proprietären Technologie MoReTec von LyondellBasell wird diese Anlage die erste fortschrittliche Recyclinganlage im kommerziellen Maßstab sein, die Plastikabfälle nach dem Konsum in Einsatzstoffe für die Produktion neuer Kunststoffmaterialien umwandelt und mit netto null Treibhausgasemissionen betrieben werden kann. Die Jahreskapazität der neuen Anlage wird voraussichtlich 50.000 Tonnen pro Jahr sein, was der Menge an Plastikverpackungsabfällen entspricht, die von 1,2 Millionen deutschen Bürgern pro Jahr generiert wird. Die Fertigstellung des Vorhabens ist bis zum Jahresende 2025 geplant.

„Wir setzen uns dafür ein, die globale Herausforderung des Plastikmülls anzugehen und die Kreislaufwirtschaft zu fördern. Die heutige Ankündigung ist ein weiterer bedeutender Schritt in diese Richtung", kommentiert Peter Vanacker, CEO bei LYB. „Durch die Skalierung unserer hochentwickelten katalytischen Recyclingtechnologie werden wir die Voraussetzungen schaffen, um größere Mengen an Plastikmüll erneut in die Wertschöpfungskette zurückzuführen. Wir werden dann dazu in der Lage sein, mehr Werkstoffe für hochwertige Anwendungen zu produzieren und den Wert von Kunststoffen so lange wie möglich zu erhalten."

Die Demonstrationsanlage LYB MoReTec wird die Lücke für schwer recycelbare Kunststoffe (wie gemischte oder flexible Materialien) schließen, die bisher noch auf Deponien oder in die Verbrennung geschickt werden. Source One Plastics, ein Joint Venture von LYB und 23 Oaks Investments, das im Oktober 2022 gegründet wurde, wird den Großteil des sortierten verarbeiteten Rohstoffs liefern. Das moderne recycelte Produkt der MoReTec-Anlage bildet das Ausgangsmaterial für die Herstellung von Polymeren, die von LYB unter der Produktlinie CirculenRevive für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen wie Verpackungen für medizinische Produkte oder Lebensmittel angeboten werden.