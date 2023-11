PAION AG und Yichang Humanwell vereinbaren strategische Zusammenarbeit zur Evaluierung zukünftiger Kooperationsfelder

Die PAION AG, ein Specialty-Pharma-Unternehmen, hat eine strategische Zusammenarbeit mit Yichang Humanwell vereinbart. Die Kooperation wurde im Rahmen einer Sondersitzung zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Yichang besiegelt. Das Ziel der Zusammenarbeit ist es, zukünftige Kooperationsfelder zu evaluieren. Die Vereinbarung soll auf unverbindlicher Basis die Kooperation zwischen PAION und Yichang Humanwell fördern. Bereits seit 2012 besteht zwischen Yichang Humanwell und PAION eine exklusive Remimazolam-Lizenzvereinbarung für den chinesischen Markt. Anfang 2022 wurde eine Vereinbarung zur Abtretung von Patentrechten mit Humanwell abgeschlossen. Im Rahmen dieser Vereinbarung hat PAION alle seine chinesischen Remimazolam-Patente an Humanwell übertragen und die damit verbundenen zukünftigen Lizenzgebühren für Verkäufe in China verkauft. Humanwell Healthcare ist ein führendes chinesisches Pharmaunternehmen, das sich hauptsächlich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Arzneimitteln in verschiedenen Bereichen beschäftigt. Das Unternehmen hat weltweit mehr als 520 zugelassene Arzneimittel und 350 Arzneimittelkandidaten in der Pipeline. Im Jahr 2022 erzielte Humanwell einen Umsatz von 3,4 Mrd. USD und einen Nettogewinn von 0,38 Mrd. USD. Die Produkte von Humanwell werden hauptsächlich in China, Afrika und den USA vertrieben und in mehr als 50 Länder exportiert.Des Weiteren gibt die PAION AG bekannt, dass sie von der Frankfurter Wertpapierbörse vom Prime Standard in den General Standard wechseln wird. Der Widerruf der Zulassung der Aktien zum Prime Standard erfolgt mit Wirkung zum 29. November 2023 aufgrund des von der PAION AG gestellten Antrags auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens. Der Wechsel der Börsennotierung hat keinen Einfluss auf die Zulassung der Aktien der PAION AG zum regulierten Markt.Die PAION AG ist ein Specialty-Pharma-Unternehmen mit Sitz in Aachen. Das Unternehmen entwickelt und vermarktet innovative Arzneimittel zur Sedierung von Patienten in der Intensivmedizin und Anästhesie. Die Produkte von PAION werden weltweit vertrieben und in über 50 Länder exportiert. Die PAION AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und gehört zum regulierten Markt.

Die PAION Aktie wird aktuell mit einem Plus von +16,86 % und einem Kurs von 0,350EUR gehandelt.