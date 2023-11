logineer: Erfolgreiche Digitalisierung für Logistikunternehmen - Über 40 Kunden gewonnen und zu den größten Anbietern von CargoWise aufgestiegen

Der Logistik-IT-Spezialist logineer, eine Tochtergesellschaft der q.beyond AG, hat sich erfolgreich am Markt etabliert. Innerhalb von zwei Jahren konnte logineer mehr als 40 Kunden für seine IT-Services gewinnen und zählt nun zu den größten Anbietern der Branchenlösung CargoWise. Das Unternehmen unterstützt mittelständische Logistiker bei der Digitalisierung ihrer Prozesse und bietet Lösungen wie Transport-Management-Systeme, Schnittstellen zu anderen Logistiksystemen und Cyber-Security-Services an. logineer plant zudem die Eröffnung weiterer internationaler Standorte, um seine Präsenz zu stärken.Die Erfolge von logineer zeigen, dass das Geschäftsmodell, Logistikern den Weg in das digitale Zeitalter zu ebnen, den Bedarf der Branche trifft. Besonders Lösungen für das Transport-Management sind gefragt, um die Geschäftsprozesse digital zu organisieren. logineer ist in der Lage, den digitalen Arbeitsplatz für Logistikunternehmen weltweit auszurollen und bietet umfassende Cyber-Security-Lösungen sowie einen 24/7-Support an.Die Strategie "Plan, Build, Run" der q.beyond AG, zu der logineer gehört, kommt am Markt gut an. Das Unternehmen begleitet seine Kunden von der Beratung über den Aufbau bis hin zum Betrieb der IT-Systeme. Die Tochtergesellschaft logineer verdeutlicht, dass fundiertes Branchen-Know-how, insbesondere im Consulting, gefragt ist. q.beyond plant, diese Branchenspezialisierung weiter auszubauen.logineer, eine Tochtergesellschaft der q.beyond AG, ist ein IT-Serviceprovider, der Logistikunternehmen bei der Digitalisierung unterstützt. Das Unternehmen errichtet den kompletten digitalen Logistik-Arbeitsplatz für seine Kunden und sorgt für einen reibungslosen Daten- und Informationsfluss. logineer hat besondere Erfahrung in der internationalen See- und Luftfrachtspedition sowie in der Kontraktlogistik. Zu den Leistungen gehören Consulting, Implementierung, Systemintegration, Betrieb und ein eigener 24/7-Help Desk.Die q.beyond AG ist ein IT-Dienstleister, der seine Kunden bei der Digitalisierung unterstützt. Das Unternehmen verfügt über umfassende Expertise in den Bereichen Cloud, SAP, Microsoft , Data Intelligence, Security und Softwareentwicklung. q.beyond hat Standorte in Deutschland, Lettland, Spanien und Indien und gehört zu den führenden IT-Dienstleistern.

Die q.beyond Aktie wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 0,605EUR gehandelt.