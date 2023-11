Noram bringt eine der bislang tiefsten Stepout-Bohrungen nieder und durchteuft mineralisierten Tonstein und neue Lithologien

Vancouver, British Columbia – 29. November 2023 / IRW-Press / – Noram Ventures Inc. („Noram“) (TSX – Venture:NRM / Frankfurt: N7R / OTCQB: NRVTF) freut sich, den Abschluss des ersten von zehn Bohrlöchern im Rahmen seines Bohrprogramms bekannt zu geben. Die als CVZ-82 bezeichnete Bohrung wurde bis in eine Tiefe von 555 Fuß (169,2 m) niedergebracht und lieferte einen Abschnitt von etwa 338,5 Fuß (103,2 m) mit günstigen Tonsteinen und Vulkangestein.

Abbildung 1 - Der Geologe von BRE reinigt den Bohrkern aus CVZ-82 vor der Protokollierung und Aufteilung des Kerns für die Analyse.

Die Ziele des Programms sind:

Die bessere Definition des hochgradigen Kerns der derzeit bekannten Lithium-Ton-Lagerstätte. Die Erprobung der südwestlichen Erweiterung der hochgradigen Zone. Die Prüfung, ob unterhalb der derzeit bekannten Lagerstätte eine zweite, tiefer liegende Lithium-Ton-Lagerstätte vorliegt. Die weitere Definition der Strukturen und des Schichtungswinkels der Sedimente im geplanten nordwestlichen Grubengebiet. Die Prüfung der Mineralisierungstiefe und der potenziellen Lage einer möglichen mineralisierenden Struktur auf der Südostseite der Lagerstätte. Die Erfassung von geotechnischen Informationen.

Das Kernbohrloch CVZ-82 wurde von Titan Drilling, einer Vertragsbohrfirma aus Elko (Nevada), bis in eine Tiefe von 555 Fuß (169,2 m) niedergebracht und ist damit eine der tiefsten Bohrungen, die bisher auf dem Konzessionsgebiet absolviert wurden. Dabei wurden einige Gesteinsarten durchteuft, die in den vergangenen 6 Bohrkampagnen nicht angetroffen wurden, da sie tief im stratigrafischen Abschnitt vorkommen. Die neu im Zuge des Programms durchschnittenen Gesteinsarten sind vulkanischen Ursprungs und umfassen einige Gesteinsarten, die als Lapilli-Tuffe interpretiert werden. Es wird angenommen, dass die Tuffe die Hauptquelle für das Lithium in den Schlammsteinen sind. In diesem Programm wurden auch erstmals einige basale verfestigte Kiese in den tiefsten Teilen des Bohrlochs festgestellt (Abbildung 1). Die Kiese werden als basale Einheit über dem paläozoischen Grundgestein interpretiert, was jedoch noch nicht bestätigt wurde. Für die Leitung des Programms zeichnen die Geologen und Ingenieure der Firma Big Rock Exploration LLC („BRE“) aus Minneapolis (Minnesota, USA) verantwortlich.