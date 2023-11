DAX bleibt in Schlagdistanz zu 16.000 Punkten - Jahresendrally lässt auf sich warten

Der DAX bleibt am Dienstag in Schlagdistanz zur Marke von 16.000 Punkten. Der deutsche Leitindex wird rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsauftakt mit 15.955 Punkten etwa 0,1 Prozent unter seinem Vortagesschluss taxiert. Eine Fortsetzung der Jahresendrally lässt jedoch auf sich warten. Portfoliomanager Thomas Altmann kommentiert, dass es ohne positive Wirtschaftsdaten schwer für den DAX sein wird, kurzfristig über die 16.000 Punkte zu springen. Es sei wahrscheinlich, dass sich das übliche Bild eines starken Novembers und eines anschließend schwächeren oder gar negativen Dezembers auch in diesem Jahr wiederholt. Inflationsdaten könnten jedoch im weiteren Wochenverlauf einen Schub geben, wenn sich der Abwärtstrend der Teuerungsrate stärker als erwartet fortsetzt.

Der DAX wird seinen Schlingerkurs um die Marke von 16.000 Punkten zunächst fortsetzen. Erste Daten zur Inflation aus Deutschland könnten den deutschen Leitindex im Verlauf auf Trab bringen. Der Broker IG taxiert den DAX jedoch rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsauftakt zunächst nur wenig bewegt auf 16.001 Punkte. In den vergangenen Tagen konsolidierte der DAX nach seiner bisherigen Jahresendrally, die ihn seit dem Zwischentief im Oktober nahezu 10 Prozent nach oben getrieben hatte. Stabile US-Vorgaben werden vor allem von der Schwäche im Hangseng-Index gekontert.