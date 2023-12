Consolidated Uranium gibt den Erhalt der endgültigen Anordnung für die Vereinbarung mit IsoEnergy bekannt

Toronto, ON, 1. Dezember 2023 - Consolidated Uranium Inc. ("CUR", das "Unternehmen", "Consolidated Uranium") (TSXV: CUR) (OTCQX: CURUF) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/consolidated-ur ... - freut sich bekannt zu geben, dass der Ontario Superior Court of Justice die endgültige Verfügung (die "endgültige Verfügung") im Zusammenhang mit dem zuvor angekündigten Plan of Arrangement gemäß dem Business Corporations Act (Ontario) (der "Zusammenschluss" oder das "Arrangement") erlassen hat, wonach unter anderem IsoEnergy Ltd. ("IsoEnergy") (TSXV:ISO) alle emittierten und ausstehenden Stammaktien von Consolidated Uranium, die nicht bereits von IsoEnergy oder seinen verbundenen Unternehmen gehalten werden (die "CUR-Aktien"), im Austausch gegen 0,500 Stammaktien von IsoEnergy (jede ganze Aktie eine "IsoEnergy-Aktie") für jede gehaltene CUR-Aktie erwerben wird. Wie bereits angekündigt, wurde das Arrangement von den Aktionären des Unternehmens auf einer außerordentlichen Versammlung am 28. November 2023 genehmigt.

Das Unternehmen freut sich außerdem, mitteilen zu können, dass es eine schriftliche Mitteilung des Committee on Foreign Investment in the United States erhalten hat, wonach es seine Prüfung des Arrangements abgeschlossen hat und zu dem Schluss gekommen ist, dass keine ungelösten nationalen Sicherheitsbedenken in Bezug auf das Arrangement bestehen.

Der Abschluss des Arrangements hängt noch von der Erfüllung bestimmter üblicher Abschlussbedingungen ab, einschließlich der Genehmigung durch die Börse und die Aufsichtsbehörden. Vorbehaltlich der Erfüllung dieser Abschlussbedingungen gehen die Parteien derzeit davon aus, dass das Arrangement am oder um den 5. Dezember 2023 abgeschlossen wird.

Weitere Einzelheiten zum Arrangement, einschließlich der wichtigsten Abschlussbedingungen und der erwarteten Vorteile für die Aktionäre, sind im Management Proxy Circular des Unternehmens vom 23. Oktober 2023 in Bezug auf die Versammlung zu finden, das auf dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca abgerufen werden kann.

Ben Lomond-Optionsvereinbarung

Gemäß den Bedingungen der Optionsvereinbarung zwischen dem Unternehmen und Mega Uranium Ltd. ("Mega") vom 14. Mai 2020 in seiner geänderten Fassung (der "Optionsvertrag"), gemäß dem das Unternehmen das Projekt Ben Lomond in Australien erwarb, ist Mega berechtigt, bestimmte Zahlungen zu erhalten, die vom Erreichen bestimmter Meilensteine abhängig sind, die an den Uran-Spotpreis gebunden sind. Da der monatliche Durchschnittspreis für Ux U3O8 75 USD/lb (die "Preisschwelle") überstieg, ist Mega berechtigt, eine zusätzliche Zahlung von 800.000 $ zu erhalten, die nach Wahl von CUR in CUR-Aktien zu zahlen ist. Da die Preisschwelle erreicht wurde, beabsichtigt CUR, Mega ein Gesamtentgelt von 800.000 $ zu zahlen, das durch die Ausgabe von 400.000 Stammaktien zu einem angenommenen Preis von 2,00 $ pro Aktie zu begleichen ist. Dies ist der volumengewichtete Durchschnittspreis der CUR-Aktien für den Fünftagezeitraum, der am 27. November 2023 endet, dem Tag, an dem die Preisschwelle erreicht wurde. Alle CUR-Aktien, die gemäß der Optionsvereinbarung ausgegeben werden, unterliegen der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (die "TSXV") und unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem jeweiligen Ausgabetag.