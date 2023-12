EQT tritt der Oil and Gas Decarbonization Charter bei

PITTSBURGH, 4. Dezember, 2023 /PRNewswire/ -- EQT Corporation (NYSE: EQT), der größte Erdgasproduzent der Vereinigten Staaten, hat heute seine Beteiligung an der auf der COP28 vorgestellten Oil and Gas Decarbonization Charter (OGDC) bekannt gegeben. Diese bahnbrechende Charta zielt darauf ab, den Klimaschutz zu beschleunigen und in der gesamten Öl- und Gasbranche große Auswirkungen zu erzielen.