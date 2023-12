SBF: Deutliches Wachstum 2024 erwartet

Nach Darstellung der Analysten Marcel Goldmann und Cosmin Filker von GBC hat die SBF AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2023 (per 31.12.) trotz eines herausfordernden Marktumfelds die Konzernerlöse mit knapp 17 Mio. Euro (HJ 2022: 17,7 Mio. Euro) nahezu auf dem Vorjahresniveau gehalten, dabei jedoch einen EBITDA-Rückgang auf gut 0,4 Mio. Euro (HJ 2022: rd. 2,0 Mio. Euro) erlitten. In der Folge senken die Analysten das Kursziel, bestätigen aber das positive Votum.

Nach Analystenaussage sei das erste Halbjahr 2023 von strategischen Maßnahmen und damit verbundenen Investitionen geprägt gewesen. Demnach habe sich das Unternehmen mit der Integration der Nordeon Lighting Solutions und der im Sommer erfolgten Übernahme der AMS Software & Elektronik GmbH (AMS), einem Spezialisten für Elektronikfertigung, nochmals produkt- und beschaffungsseitig besser aufgestellt. Durch die geplanten Investitionen in einen Maschinen- und Anlagenpark für innovative Pulver- und Nassbeschichtung solle die Wertschöpfungstiefe weiter erhöht werden. Mit diesen vorgenommenen und angestoßenen strategischen Schritten stelle sich der SBF-Konzern breiter auf, erhöhe die eigene Wertschöpfung und reduziere zugleich Beschaffungsrisiken. Nach der Anpassung des Ausblicks für 2023 rechne das Management für 2024 mit einer deutlichen Umsatzsteigerung um rund 50 Prozent auf mehr als 50,0 Mio. Euro und mit einer EBITDA-Marge von über 5,0 Prozent. Diese erwartete positive Entwicklung solle von der erstmaligen Konsolidierung der im dritten Quartal übernommenen AMS Software & Elektronik GmbH und vom organischen Wachstum in allen Geschäftsbereichen getragen werden. Im Rahmen ihres DCF-Bewertungsmodells und der angepassten Umsatz- und Ergebnisprognosen reduzieren die Analysten das Kursziel auf 9,00 Euro (zuvor: 11,10 Euro), erneuern jedoch das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 13.12.2023, 11:55 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 13.12.2023 um 08:57 Uhr fertiggestellt und am 13.12.2023 um 10:00 Uhr erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/28533.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Die SBF Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,41 % und einem Kurs von 4,20EUR gehandelt.