Gesundheitsrat der Niederlande rät zu weniger Fleischkonsum

DEN HAAG (dpa-AFX) - Der Gesundheitsrat der Niederlande, ein unabhängiges wissenschaftliches Beratungsorgan der Regierung, rät den Niederländern zu einem geringeren Fleischkonsum. Eine Umstellung auf eine Ernährung mit mehr pflanzlichen und weniger tierischen Proteinen sei besser für die Umwelt und gesünder für die meisten Menschen, heißt es in einer am Mittwoch in Den Haag veröffentlichten Untersuchung. Bei einer Ernährung mit 60 Prozent pflanzlichen und 40 Prozent tierischen Proteinen verringerten sich die Umweltauswirkungen des Lebensmittelkonsums um 25 Prozent. Bei der derzeitigen Ernährung der Menschen in den Niederlanden sei das Verhältnis von tierischen und pflanzlichen Proteinen aber noch umgekehrt.

Zu tierischen Proteinquellen gehören neben Fleisch und Fisch auch Milch- und Milchprodukte sowie Eier. Pflanzliche Proteinquellen sind Getreide, Reis, Hafer oder Hirse sowie Hülsenfrüchte wie Soja, Bohnen Linsen und Erbsen. Die meisten Menschen könnten problemlos weniger Fleisch und andere tierische Proteine essen, ohne dass es zu Nährstoffmängeln komme, erklärte der Gesundheitsrat. Um eine Umstellung bei der Ernährung ermöglichen, empfahl der Rat, sich auf politische Maßnahmen zu konzentrieren, die es der gesamten Bevölkerung erleichterten, mehr pflanzliche Lebensmittel zu essen./evs/DP/ngu