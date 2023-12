Ed Yardeni glaubt, dass die Inflation nachlässt, dass die US-Notenbank Federal Reserve die Zinsen nicht mehr erhöht und dass die US-Aktien angesichts des rasanten Fortschritts der Künstlichen Intelligenz in die Höhe schießen werden. Bis 2025 sieht der Gründer von Yardeni Research den S&P 500 ausgehend vom derzeitigen Niveau um 27,5 Prozent auf 6.000 Punkte steigen.

Er sieht "mehr Gründe", an ein "brüllendes Szenario der 2020er Jahre" zu glauben, in dem die Produktivität boomt und der Lebensstandard im Zuge der schnellen technologischen Innovation weltweit steigt.

Yardeni liegt mit seinen Marktprognosen oft richtig. So behauptete er, dass der S&P 500 im Oktober unter seinen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt von 4.200 Punkten fallen würde, bevor er bis zum Jahresende eine Jahresendrallye auf 4.600 Punkte verzeichnen würde. Am 27. Oktober sank der S&P 500 auf 4.117 Punkte, genau wie von Yardeni prognostiziert. Seitdem befindet sich der Leitindex in einer Jahresendrallye, die die Aktienkurse inmitten starker Gewinnzahlen und sinkender Inflation auf über 4.700 Punkte steigen ließ.

In erster Linie sagte Yardeni, dass eine "niedriger als erwartete Inflation den Schlitten des Weihnachtsmanns ankurbeln könnte", so dass die Aktien 2024 weiter steigen werden. Hohe Kosten haben in den letzten Jahren die Unternehmensgewinne erschwert und die Verbraucherausgaben gebremst, aber das könnte sich 2024 ändern.

Sinkende Inflation bedeutet sinkende Zinssätze, und das sollte laut Yardeni ein Segen für die Märkte sein. Steigende Zinssätze haben die Kreditkosten für viele US-Unternehmen im Jahr 2023 zunehmend schmerzhaft gemacht, aber dieser Schmerz könnte laut Yardeni bald vorbei sein.

Der Marktbeobachter hat in diesem Jahr argumentiert, dass die Veröffentlichung von OpenAIs ChatGPT im November 2022 das Ereignis gewesen sein könnte, das die "Roaring 2020's" eingeleitet habe. Er prognostiziert eine Ära, in der KI die Produktivität steigern, die Kosten senken und den Lebensstandard weltweit erhöhen werde – ein scharfer Gegensatz zu einigen Marktteilnehmern an der Wall Street, die den Hype um KI für übertrieben halten.

Yardeni glaubt dagegen, dass technologische Innovationen in den Bereichen Robotik, Gen-Editing und Quanten-Computing dazu beitragen werden, in diesem Jahrzehnt eine neue Ära des globalen Wirtschaftswachstums einzuläuten. In einem CNBC-Interview sagt er im Sommer, dass seine Wirtschaftsexpertenkollegen im Jahr 2030 auf die aktuelle Ära zurückblicken und sagen werden: "Es hat furchtbar angefangen, aber furchtbar gut geendet".

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion