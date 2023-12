Für 2024 empfiehlt Stoltzfus den Anlegern, bei den diesjährigen Gewinnern wie zyklischen Aktien und Technologiewerten zu bleiben, auch wenn er eine Ausweitung der Rallye erwartet. Das Jahresendziel für 2024 basiert auf der Erwartung eines Gewinnwachstums von neun Prozent und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 21,7, was dem aktuellen Bewertungsniveau entspricht.

Ein robuster Verbraucher- und Arbeitsmarkt sowie eine sich abschwächende Inflation und eine eher zurückhaltende Rhetorik der Zentralbank nähren die Erwartung, dass der US-Wirtschaft im nächsten Jahr ein soft landing gelingen wird. Die Anleihemärkte rechnen derzeit mit Zinssenkungen der Federal Reserve bereits in der ersten Jahreshälfte, was Stoltzfus als "zu rosig" ansieht.

"Wir glauben, dass die Fed vermeiden will, die Wirtschaft in eine Rezession zu stürzen", so Stoltzfus. Und weiter: "Wir gehen davon aus, dass die Fed mit einer Senkung ihres Leitzinses mindestens bis zur zweiten Hälfte des nächsten Jahres warten wird, vielleicht sogar bis zum vierten Quartal, falls sich die Inflation als hartnäckiger erweisen sollte."

Tom Lee von Fundstrat hatte bereits vergangene Woche eines der derzeit höchsten S&P-500-Jahresendziele prognostiziert: Ebenfalls 5.200 Punkte bis Ende 2024.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion