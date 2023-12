Mit Vollgas ins neue Jahr: Tom Lee, Mitbegründer der Forschungsboutique Fundstrat Global Advisors und bekannter Wall-Street-Bulle, sieht den S&P 500 Ende nächsten Jahres bei 5.200 Punkten. Das ist nicht nur ein Anstieg von rund 13 Prozent gegenüber dem derzeitigen Stand von 4.585 Punkten. Lee gibt sich damit auch in gewohnter Manier deutlich optimistischer als viele seiner Kollegen. Die durchschnittliche Prognose von elf Sell-Side-Strategen, die von MarketWatch befragt wurden, liegt rund acht Prozent unter Lees Erwartungen. Sell-Side-Strategen sind Finanzvermittler, die für ihre Kunden Aktien-Analysen erstellen und Kaufempfehlungen aussprechen. So sehen etwa die Analysten der Deutschen Bank und auch von BMO Capital Markets den US-Leitindex Ende 2024 bei nur 5.100 Punkten.

Tipp aus der Redaktion: Entdecken Sie unsere exklusiven Christmas-Deals! Ob langfristiger Vermögensaufbau, spannende Megatrends oder lieber Nervenkitzel pur? Wir haben für jeden Anlegertyp die passende Börsenstrategie in petto. Von Anfänger bis Profi – lassen Sie sich von unseren Experten begleiten und profitieren Sie von diesen exklusiven Sonderaktionen zum Jahresende.

Hinter der bullenhaften Position von Fundstrat steckt folgende Überlegung: Lee geht davon aus, dass eine weiterhin sinkende Inflationsrate die US-Notenbank Fed dazu bewegen wird, ihre Zinsen im neuen Jahr erstmals wieder zu senken. Dadurch würden nicht nur die Reallöhne und in weiterer Folge die Kaufkraft der Verbraucher steigen. Niedrigere Zinssätze verbessern auch die Finanzierungsbedingungen der Unternehmen, was wiederum Gewinne und Aktienbewertungen ankurbeln könnte.

Ein bisschen müssen sich Anlegerinnen und Anleger aber noch gedulden: "Mit Blick auf das Jahr 2024 hat die Skepsis der Anleger abgenommen, aber die Investoren sind generell vorsichtig", sagt Lee in einer Kundenmitteilung von Donnerstag. "Wir sind insgesamt positiv für Aktien gestimmt, glauben aber, dass ein Großteil der Gewinne in der zweiten Jahreshälfte 2024 anfallen wird." Der US-Arbeitsmarkt werde in den ersten sechs Monaten des neuen Jahres "schwach" performen, die US-Wirtschaft eine Rezession "wahrscheinlich" vermeiden.

(tl) für die wallstreetONLINE Zentralredaktion