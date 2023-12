Lightmatter, ein Startup, das Computerchips herstellt, die Licht anstelle von Strom verwenden, hat eine zusätzliche Finanzierung erhalten, die seine Bewertung auf 1,2 Milliarden US-Dollar erhöht. Zuerst hatte der Nachrichtensender Bloomberg darüber berichtet.

Lightmatter gab am Dienstag bekannt, dass es in einer von GV, ehemals Google Ventures, und Viking Global Investors angeführten Transaktion 155 Millionen US-Dollar erhalten habe. Die Finanzierung folgt auf eine im Mai abgeschlossene Finanzierung in Höhe von 154 Millionen US-Dollar. Bis heute hat das Start-up, das 150 Mitarbeiter beschäftigt, mehr als 420 Millionen US-Dollar eingesammelt.