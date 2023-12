Technologielastige Indizes sind auf dem Weg zu ihrer besten Jahresperformance seit Jahren. Der Nasdaq Composite ist mit einem Plus von mehr als 45 Prozent dabei, die beste Jahresperformance seit 2009 zu erzielen. Der Nasdaq 100 ist mit einem Plus von 55 Prozent auf dem besten Weg, die beste Jahresperformance seit 2009 zu erzielen.

Der Nasdaq 100 erreichte am Donnerstag zeitweise einen neuen Höchststand von 16.955 Punkten, gab aber kurz vor Handelsschluss nach und verlor knapp 0,1 Prozent und schloss bei 16.898,47 Punkten. Es war bereits der dritte Tag in Folge mit neuen Rekordständen.

Diese Zuwächse spiegeln den Optimismus der Anleger hinsichtlich einer 'weichen Landung' der US-Wirtschaft und niedrigerer Zinsen bis 2024 wider. Technologiewerte, die normalerweise als risikoreiche Anlagen gelten, steigen mit der Aussicht auf niedrigere Zinsen. Denn Tech-Werte haben in der Regel einen hohen Kapitalbedarf.

Doch sind die Zinshoffnungen der Anleger nicht übertrieben? "Ich glaube, dass der Markt auch in nächster Zeit weiter steigen wird", sagte Victoria Fernandez, Chefstrategin der Investmentfirma Crossmark in Texas, der Tagesschau. Dennoch bestünden auch längerfristige Risiken: "Die Inflation wird weiter sinken, aber wahrscheinlich nicht so schnell, wie der Markt es erwartet."

Für Thomas Altmann, CFA bei QC Partners, steht im neuen Jahr "der Realitätscheck für die Jahresendrally an den Aktien- und Rentenmärkten an. Dann wird sich zeigen, wie risikofreudig die Börsianer zu Jahresbeginn agieren. Und ob sie wirklich bereit sind, auf den aktuellen Kursniveaus größere Summen zu investieren".

Wellenreiter-Marktexperte Robert Rethfeld ist pessimistischer: "Die Teilnehmer an den Aktienmärkten erwarten wahrscheinlich zu viel und könnten im Januar enttäuscht werden, denn die Fed dürfte zunächst bei ihrer Linie bleiben", warnt er gegenüber der Tagesschau.

Der US Tech 100 wird aktuell mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 16.915PKT gehandelt.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion