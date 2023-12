Vancouver, British Columbia, Kanada, 28. Dezember 2023 / IRW-Press / – Neotech Metals Corp. (CSE: NTMC | OTC: NTMFF | FWB: V690) („Neotech“ oder das „Unternehmen“) möchte aufgrund einer Überprüfung seitens der British Columbia Securities Commission bestimmte technische Informationen bezüglich seines TREO-Konzessionsgebiets klarstellen, die in den Pressemitteilungen vom 9. November 2023, 1. Dezember 2023 und 12. Dezember 2023 (zusammen die „Pressemitteilungen“) sowie in der Investorenpräsentation („Investorenpräsentation“) und auf der Website („Website“) aufgeführt wurden.

Das Unternehmen hat sich in seiner Investorenpräsentation, auf seiner Website und in den Pressemitteilungen auf Defense Metals' Konzessionsgebiet Wicheeda und die dazugehörige vorläufige wirtschaftliche Bewertung (preliminary economic assessment, „PEA“) bezogen. Das Konzessionsgebiet Wicheeda grenzt an das TREO-Konzessionsgebiet des Unternehmens; dennoch möchte das Unternehmen betonen, dass die Nähe des Konzessionsgebiets Wicheeda zum TREO-Konzessionsgebiet nicht bedeutet, dass beide Konzessionsgebiete über ähnliche Mineralisierungseigenschaften verfügen, und dass Mineralressourcen oder -reserven auf dem Konzessionsgebiet Wicheeda keinen Hinweis auf eine Mineralisierung im TREO-Konzessionsgebiet darstellen. Das Unternehmen ist sich bewusst, dass die Companion Policy des National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“) besagt, dass ein Herausgeber deutlich zwischen Informationen über ein angrenzendes Konzessionsgebiet und denen über sein eigenes Konzessionsgebiet unterscheiden muss.

Das Unternehmen hat auf seiner Website und in der Investorenpräsentation auch Zahlen aus der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung des Konzessionsgebiets Wicheeda veröffentlicht. Das Unternehmen widerruft diese Veröffentlichung vollumfänglich.

In der Investorenpräsentation, auf der Website sowie in der Pressemitteilung vom 12. Dezember 2023 hat das Unternehmen auch bestimmte Explorationsergebnisse veröffentlicht. Gemäß NI 43-101 muss eine solche Veröffentlichung von den in den Abschnitten 3.2 und 3.3 des NI 43-101 vorgeschriebenen Informationen begleitet werden, insbesondere hinsichtlich der bei den Explorationsergebnissen angewandten Verfahren zur Datenverifizierung und Qualitätssicherung / Qualitätskontrolle. Im Folgenden werden die Verfahren zur Datenverifizierung und Qualitätssicherung / Qualitätskontrolle beschrieben, die für die zuvor vom Unternehmen veröffentlichten Explorationsergebnisse angewandt wurden.