Chinas Investmentfondsbranche hat ein Volumen von 3,8 Billionen US-Dollar und ist eine wichtige Säule der Kapitalmärkte des Landes. Im vergangenen Jahr floss jedoch insbesondere in Aktienfonds deutlich weniger Geld, da die Aktienbenchmarks mehrjährige Tiefststände erreicht haben.

Die Auflegung neuer Aktienfonds ist Teil einer Kampagne, mit der die Behörden der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt versuchen, den Aktienmarkt wiederzubeleben und das Vertrauen der Anleger zu stärken, das durch die destabilisierende Krise im Immobiliensektor und das stotternde Wachstum beeinträchtigt wurde.

Reichen die neuen Maßnahmen?

Zwar hat Peking in den letzten Monaten eine Reihe von Maßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft ergriffen, doch reichen diese nach Ansicht von Analysten nicht aus, um das Vertrauen der Märkte wiederherzustellen. Es ist nicht klar, ob dies mit den jüngsten Leitlinien gelingen wird.

Der chinesische Blue-Chip-Index CSI 300 schloss das vergangene Jahr mit einem Verlust von elf Prozent ab und zählte damit zu den schwächsten Märkten, während die globalen Aktien gemessen am MSCI World Index um rund 22 Prozent zulegten.

Eine der Reuters-Quellen erklärte, die CSRC habe von einigen Fondsmanagern verlangt, mindestens vier neue Aktienfonds aufzulegen, bevor ein neuer Rentenfonds aufgelegt wird. Andere Quellen sprachen nur von einer Empfehlung, aber keiner festen Quote.

Xia Chun, Chefvolkswirt der Forthright Holdings, bezweifelt, dass die Förderung von Aktienfonds eine nennenswerte Wirkung haben wird. "Es ist schwierig, Aktienfonds zu verkaufen, wenn der Markt träge ist. Die Marketingkosten sind hoch, aber der Effekt könnte gering sein", sagte Xia gegenüber der Nachrichtenagentur. "Dies ist eine Sache, die man besser den Fondsgesellschaften überlassen sollte."

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Zentralredaktion

