DAX – Bleibt an der 17.000 bislang hängen

Die Marke von 17.000 Punkten bereitet dem DAX derzeit mehr Probleme, als sich das viele Marktteilnehmer vorgestellt haben. Dabei passt die aktuelle Seitwärtsbewegung zur Saisonalität, die derzeit ein ausgeglichenes Verhältnis aufweist. Im Bereich der 17.000er-Marke hat sich nun ein kleiner Widerstand aufgebaut. Die Indikatoren hatten Verkaufssignale generiert, die einen weiteren Anstieg gebremst haben. Diese Signale werden nun durch die Seitwärtsbewegung abgebaut. Inzwischen befinden sich die Indikatoren im neutralen Bereich. Da auch Divergenzen zu erkennen sind, dürfte die kommende Woche ebenfalls kaum mit Aufwärtsbewegungen aufwarten können. Die positiven US-Vorgaben sollten aber einen Einbruch verhindern.

Dow Jones – Mit kleinen Schritten weiter nach oben

Anders als der DAX kann der Dow Jones immer weiter nach oben laufen. Auch wenn es nur kleine tägliche Zugewinne sind, ist der Aufwärtstrend doch weiterhin intakt. Die kurze Seitwärtsphase um die Jahreswende stellte für sich genommen eine Korrekturbewegung dar, die auch zwischenzeitlich die überkaufte Lage bei den Indikatoren abbauen konnte. Aktuell haben einige Indikatoren Divergenzen generiert, was aber nur Warnsignale und keine Verkaufssignale darstellt. Somit sollte der US-Leitindex auch in der kommenden Woche noch weiter anziehen könnte.

Gold – Entscheidung lässt weiter auf sich warten

Nach dem Ausbruch aus dem Abwärtstrendkanal konnte Gold keine weitere Dynamik nach oben entfalten. Vielmehr wurde der Versuch eines neuen Anlaufs auf die Rekordwerte bereits im Keim erstickt. Auch von den Indikatoren her kann aktuell keine Unterstützung erwartet werden, da diese im neutralen Bereich notieren. Somit dürfte Gold weiterhin auf der Stelle treten.

Öl – Volatilität nimmt zu, neuer Angriff auf die Widerstandszone

Öl Nordsee Brent Futures (verknüpft)

Zunächst ist Öl im Bereich des Widerstands gescheitert. Die Abwärtsbewegung führte nahezu exakt an die alte Abwärtstrendlinie. Von hieraus konnte in der abgelaufenen Woche eine neue dynamische Aufwärtsbewegung gestartet werden. Diese wurde ohne die Unterstützung der Indikatoren gestartet. Derzeit ist auch noch kein Störfeuer von dieser Seite zu erwarten, da der neutrale Bereich noch nicht verlassen wurde. Ein Anziehen der Notierung bis in den Bereich des alten Widerstands sollte in den kommenden Tagen sehr gut möglich sein. Danach wird sich zeigen, ob die Dynamik und die Kraft ausreichen, diesen Bereich zu überwinden.

Bitcoin/USD – Gewinnt wieder an Dynamik

Nach dem kurzfristigen Unterschreiten der Unterstützungszone konnte die Kryptowährung dynamisch nach oben laufen. Zuletzt wurde der Bereich der jüngsten Tops überwunden. Die Indikatoren befinden sich im überkauften Bereich, was in der jüngsten Vergangenheit immer wieder zu kurzfristigen Rückgängen geführt hat. Nach einem Angriff auf die 50.000er-Marke sollte eine Gegenbewegung kaum überraschen. Zum Bitcoin werden wir am kommenden Dienstag den 13.2.24 ausführlicher in unserer Chart-Show Stellung nehmen. Kostenfreie Anmeldung hier: https://seu2.cleverreach.com/f/308123-314624/

Quelle Charts: ProRealTime.com

