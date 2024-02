Die Zahl der Bitcoin-Analysten ist mittlerweile beachtlich, doch "PlanB" sticht als einer der bekanntesten und beliebtesten hervor. Mehr als 1,9 Millionen Menschen folgen dem unter einem Pseudonym agierenden Experten auf X, ehemals Twitter. Sein berühmtes Preisprognosemodell "Stock to Flow" (S2F) hat sogar die Aufmerksamkeit renommierter Medien wie Forbes und dem Wall Street Journal auf sich gezogen. Inwieweit es zutrifft, ist umstritten.

Der Bitcoin notiert derweil leicht im Plus. Eine Einheit der nach Marktwert größten Kryptowährung der Welt kostet laut CoinMarktCap.com derzeit 52.170 US-Dollar.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Tipp aus der Redaktion

Lernen Sie in sieben Tagen mit Stefan Klotter das kleine Einmaleins der Charttechnik! Egal, ob Sie neu in der Welt der Charttechnik sind oder schon Erfahrung mitbringen: In diesem Video-Workshop wird Ihnen gezeigt, wie Sie Charttechnik gekonnt einsetzen können. Alles, was Sie brauchen, sind jeweils 10-15 Minuten morgens zum Tee, in der Mittagspause oder nach Feierabend. Jetzt hier kostenlos und unverbindlich mehr erfahren.