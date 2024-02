- Betriebsergebnis liegt bei -0,8 Mio. € nach 1,9 Mio. € im Vorjahr

- Trotz negativem Ergebnis positiver operativer Cashflow von 2,1 Mio. €

- Vorstand bestätigt weiterhin Ausblick auf Geschäftsjahr 2023/24

Die Hönle Gruppe hat in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2023/24 aufgrund des schwachen Marktumfeldes im Maschinen- und Anlagenbau sowie infolge von Auftragsverzögerungen geringere Umsätze und Ergebnisse erzielt als im vergleichbaren Zeitraum des Vorjahres. Insbesondere bei Druckanwendungen ging die Kundennachfrage spürbar zurück.

Die Umsatzerlöse der Hönle Gruppe lagen im ersten Quartal mit 23.787 T€ um 13,9 % unter denen der Vorjahresperiode. Das Rohergebnis sank um 16,3 % auf 14.425 T€. Dabei lag die Materialaufwandsquote mit 40,1 % leicht über dem Vorjahreswert von 39,3 %. Der Personalaufbau und Gehaltsanpassungen führten zu einem Anstieg der Personalaufwendungen von 9.358 T€ auf 9.954 T€, was einer Personalaufwandsquote von 41,8 % entspricht (Vj. 33,9 %). Die Quote der sonstigen betrieblichen Aufwendungen lag im aktuellen Geschäftsjahr bei 16,0 % (Vj. 14,7 %). Das Betriebsergebnis (EBIT) belief sich auf -779 T€ (Vj. 2.348 T€) und das Vorsteuerergebnis (EBT) auf -1.274 T€ (Vj. 2.028 T€). Nach Steuern ergab sich ein Konzernergebnis von -861 T€ (Vj. 1.924 T€), was einem Ergebnis je Aktie von -0,15 € entspricht (Vj. 0,32 €).

Ausblick

Der Auftragseingang der Hönle Gruppe lag in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2023/24 aufgrund des schwachen Marktumfeldes im Maschinen- und Anlagenbau sowie in Folge von Auftragsverzögerungen unter dem der Vorjahresperiode. Der Vorstand geht jedoch davon aus, dass sich die Investitionszurückhaltung, die bisher zu spüren war, nach und nach auflösen wird. Die Annahme wird gestützt durch Marktbeobachtungen sowie durch bestehende Aufträge, deren Auslieferung auf die zweite Geschäftsjahreshälfte terminiert ist. Im Mai öffnet die Drupa, die weltgrößte Messe der Printmedien, ihre Pforten, an der die Hönle Gruppe als Aussteller teilnimmt und dort kundenorientierte Lösungen vorstellt. Auch dies sollte zu einer stärkeren Nachfrage führen und damit zu steigenden Auftragseingängen für die Hönle Gruppe beitragen. Insbesondere in der zweiten Geschäftsjahreshälfte wird daher durch vermehrte Auftragsrealisationen eine deutliche Belebung der Geschäftstätigkeit erwartet.