Vancouver, British Columbia, den 26. Februar 2024 / IRW-Press / – ReGen III Corp. (TSXV: GIII) (OTCQB: ISRJF) (FWB: PN4) („ReGen III“ oder das „Unternehmen“), ein führendes Cleantech-Unternehmen, welches das patentierte ReGen-Verfahren zur Wiederaufbereitung von Altöl („UMO“) zu hochwertigen Grundölen der Gruppe III vermarktet, freut sich, ein Update zu weiteren, aufeinander aufbauenden Pilotstudien, zur Erteilung seines sechsten US-Patents und zur Beauftragung von ICP Securities Inc. („ICP“) für automatisierte Market-Making-Dienstleistungen bekannt zu geben.

Pilotstudie

Auf der Grundlage früherer erfolgreicher Pilotstudien, die von Koch Modular Process Systems („KMPS“), einer Tochtergesellschaft von Koch Industries, durchgeführt wurden, hat KMPS in seinen texanischen Anlagen mit weiteren Pilotversuchen begonnen. Der Hauptzweck dieser Arbeiten ist die Herstellung von Proben modifizierter Grundölprodukte, die von großen Abnehmern angefordert werden. Als Prozessentwickler für die Molecular Separation Unit („MSU“) von ReGen III verfügt KMPS über mehr als 40 Jahre Branchenerfahrung und ist auf Flüssig-Flüssig-Extraktionssysteme spezialisiert. Die Pilotstudie wird voraussichtlich Mitte April 2024 abgeschlossen sein. Zu diesem Zeitpunkt wird das Unternehmen weitere Proben an diese Abnehmer liefern.

Tom Lawlor, Chief Operating Officer von ReGen III, erklärt dazu: „Im Laufe des Jahres 2023 haben Abnehmer aus der ganzen Welt, darunter große Öl- und Gaskonzerne, Super Majors, internationale Händler und Schmierstoffhersteller, erhebliches Interesse an unserer Reihe nachhaltiger Produkte gezeigt, was zu einer robusten Nachfrage im Hinblick auf Proben führte. Darüber hinaus wurden potenzielle neue Märkte für modifizierte Grundöle identifiziert. Die Pilotstudien von KMPS zu unserer MSU werden nicht nur mehr Proben erzeugen, sondern auch die Eigenschaften des Rohmaterials weiter validieren, die Ausbeute wichtiger Abnahmeprodukte optimieren und die API-Eigenschaften unserer Grundölprodukte erneut bestätigen, was alles für unsere laufenden Gespräche mit Abnahmepartnern entscheidend ist.“