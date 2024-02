- Sovereign hat als Teil seiner Nachhaltigkeitsinitiativen in Zusammenhang mit der Erschließung von Kasiya ein Conservation Farming Program in Malawi ins Leben gerufen.

- Lokale Landwirte werden in nachhaltigen Anbautechniken geschult, um die Maiserträge zu steigern, den Boden vor Erosion und Degradation zu schützen und die langfristige Ernährungssicherheit zu verbessern.

- Laut dem Welternährungsprogramm sind bis zu 5,4 Millionen Menschen in Malawi von Ernährungsunsicherheit betroffen, wobei viele Malawier auf Bedarfswirtschaft angewiesen sind.

- Die Unterstützung lokaler Gemeinschaften bei der Umsetzung ihrer sozialen Prioritäten ist ein Kernprinzip der ESG-Strategie von Sovereign, während das Unternehmen die Erschließung von Kasiya vorantreibt.

- Das Owner’s Team von Sovereign hat dieses Programm bereits in den Betrieben von First Quantum Minerals in Sambia umgesetzt, wo bis 2022 über 7.000 Farmer am Programm teilnahmen.

26. Februar 2024 / IRW-Press / – Sovereign Metals Limited (ASX: SVM; AIM: SVML) (das „Unternehmen“ oder „Sovereign“) freut sich bekannt zu geben, dass es im Rahmen seiner Umwelt-, Sozial- und Governance- („ESG“)-Strategie bei der Erschließung seines Rutil-Graphit-Projekts Kasiya („Kasiya“) ein Conservation Farming Program (das „Programm“) in Malawi in die Wege geleitet hat.

Abbildung 1: Mitglieder des Teams von Sovereign bei der Schulung in nachhaltiger Landwirtschaft

Die Ernährungssicherheit in Malawi hängt von Mais ab. Mais ist das wichtigste Grundnahrungsmittel in Malawi und wird auf 60 % der Anbaufläche angebaut. Sovereign hat das erste Programm für 90 malawische Maisbauern aus dem Projektgebiet in die Wege geleitet, von denen mindestens 50 % Frauen sind. Im Rahmen des Programms sollen die Landwirte in nachhaltigen Anbautechniken mit geringem Aufwand und hohen Erträgen geschult werden, damit sie ihre Erträge und ihre Produktivität steigern und so zur Verringerung von Unterernährung und Armut beitragen können.