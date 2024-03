Anlass der Studie: Update

Serviceware erfüllt Prognose am oberen Ende und erwartet 2024 weiteren Umsatz- und Ergebnisanstieg



Serviceware hat jüngst vorläufige Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr sowie die Guidance für 2024 veröffentlicht.



[Abbildung]



Umsatzwachstum am oberen Ende der Guidance: Serviceware hat den Konzernumsatz in '23 um 10,0% yoy auf 91,5 Mio. EUR steigern können, wobei auch die Auslandserlöse um 10,0% yoy zulegten und damit weiter für 20,5% des Konzernumsatzes stehen. Das Wachstum ist strategiegemäß auf einen überproportionalen Zuwachs der SaaS/Service-Umsätze (+19,1% yoy) zurückzuführen. In Q4/23 erhöhten sich diese von 15,0 auf 15,4 Mio. EUR, sodass die FY-Run-Rate bereits bei 61,6 Mio. EUR liegt. Ohne weiteres Wachstum würde SJJ so bei gleichbleibenden Lizenz- und Wartungsumsätzen in 2024 einen Umsatz i.H.v. 95,8 Mio. EUR erzielen und damit bereits knapp das untere Ende der FY-Guidance (+5,0% bis +15,0% yoy auf 96,1 Mio. EUR bis 105,2 Mio. EUR) erreichen. Rückenwind verlieh dem Unternehmen zuletzt auch die von 4,6% auf 3,1% gesunkene Churn-Rate (bezogen auf das gekündigte SaaS- und Wartungsvertragsvolumen). Die Vertragsverbindlichkeiten, die als Proxy für den Auftragsbestand angesehen werden können, haben sich in 2023 um 71,0% yoy auf den Rekordwert von 55,5 Mio. EUR erhöht. Für das laufende GJ geht der Vorstand von einer weiteren, prozentual zweistelligen Steigerung der Vertragsverbindlichkeiten aus.



Trendwende bei der Ergebnisentwicklung geschafft: Im Schlussquartal erzielte SJJ ein EBITDA i.H.v. 0,8 Mio. EUR, das auch nach den von uns erwarteten aktivierten Entwicklungskosten von 0,3 Mio. EUR eine deutlich positive Dynamik aufweist. Das FY-EBITDA betrug 0,2 Mio. EUR (MONe: 0,3 Mio. EUR) nach -1,6 Mio. EUR im Vorjahr und verbesserte sich u.a. durch die höhere Umsatzbasis und den unterjährig reduzierten Personalkosten (H1/23: 21,6 vs. 19,6 Mio. EUR in H2/23). Für 2024 rechnen wir nur mit einer inflationsbedingten Personalkostensteigerung i.H.v. 3,0%, sodass sich das erwartete Umsatzwachstum überproportional im Ergebnis niederschlagen dürfte. Die Unternehmens-Guidance sieht 2024 eine 'signifikante Verbesserung' des EBITDA und EBIT vor. Auf Seite des operativen Cashflows wurde 2023 ein Zufluss von 0,5 Mio. EUR erzielt, sodass angesichts des niedrigen CAPEX-Bedarfs des Unternehmens u.E. ein negativer Free Cashflow im niedrigen einstelligen Mio.-Bereich erwirtschaftet wurde. So reduzierten sich die liquiden Mittel um 2,5 Mio. Euro von 30,8 Mio. EUR auf 28,3 Mio. EUR, denen zum Jahresende u.E. Bankschulden i.H.v. ca. 2,0 Mio. EUR gegenüberstanden.



Prognosen angehoben: Aufgrund der höheren SaaS/Service-Umsatzbasis in Q4 und der lt. Vorstand gut gefüllten Deal-Pipeline erhöhen wir unsere Umsatz- und Ergebnisschätzungen leicht. So gehen wir davon aus, dass das in Q4/23 erzielte EBITDA i.H.v. 0,8 Mio. EUR in den nächsten Quartalen weiter leicht gesteigert werden kann, sodass wir im FY ein EBITDA i.H.v. 4,0 Mio. EUR prognostizieren.



Fazit: Die FY-Zahlen lagen im Rahmen unserer Erwartungen. Mit einem EV/EBITDA 2025e von 14,4 ist die Software-Aktie angesichts des hohen mittelfristigen Margenpotenzials u.E. weiter attraktiv bewertet. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung und das Kursziel.







Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

