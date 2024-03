Das Unternehmen aus Los Angeles gibt an, ohne neue Finanzierungsquellen "erhebliche Zweifel" an seiner weiteren Existenz zu haben. Die finanzielle Notlage hat bereits zu drastischen Maßnahmen geführt, darunter die Entlassung von rund 15 Prozent der Belegschaft. Im vierten Quartal verzeichnete Fisker einen Nettoverlust von 463 Millionen US-Dollar bei einem Umsatz von 200 Millionen US-Dollar.

Die Fisker-Aktie hat in der Folge am Freitag einen dramatischen Einbruch um 46 Prozent auf 32 Cent verzeichnet. In den vergangenen 52 Wochen hat die Aktie des US-Unternehmens erheblich an Wert verloren – satte 92,5 Prozent. Die Marktkapitalisierung liegt bei 258 Millionen US-Dollar, gegenüber 4,1 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021. Letzten Monat erhielt das Unternehmen von der New Yorker Börse eine Mitteilung über die Nichteinhaltung der Vorschriften, da seine Aktien an 30 aufeinanderfolgenden Handelstagen im Durchschnitt unter einem US-Dollar notierten.