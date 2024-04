Das Unternehmen sagte, dass es "weiterhin strategische Alternativen prüft", die eine Umstrukturierung, die Aufnahme von Fremd- oder Eigenkapital, die Refinanzierung von Schulden, den Verkauf von Vermögenswerten und andere Optionen beinhalten könnten, so das Unternehmen in einer Einreichung bei der US-Wertpapieraufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC).

Und weiter: "Diese Alternativen sind mit erheblichen Unsicherheiten, potenziellen erheblichen Verzögerungen, Kosten und anderen Risiken verbunden, und es kann nicht garantiert werden, dass eine dieser Alternativen zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt im aktuellen Marktumfeld oder in absehbarer Zukunft zur Verfügung stehen wird", sagte Fisker.