Seite 2 ► Seite 1 von 3

Hamburg (ots) - Banken stoßen mit vielen ihrer Dienstleistungen für Smartphonesauf Desinteresse. 68 Prozent der Kundinnen und Kunden brauchen beispielsweisenach eigenen Angaben keine Möglichkeit, Kredite per Banking-App abzuschließen.Die Hälfte interessiert sich nicht für kontaktloses Bezahlen an der Ladenkasseoder die Ablösung des Bargelds durch virtuelle Bankkarten. Das ergibt die Studie"Digital Banking Experience Report 2023" von Sopra Steria. Marktforscher Ipsoshat 11.300 Bankkundinnen und -kunden in neun Ländern befragt, 2.000 davon inDeutschland. In anderen Ländern Europas gibt es dagegen häufiger dieBereitschaft, Bankdienste per Mobiltelefon zu nutzen. Institute in Deutschlandsind gefordert, ihren Kundinnen und Kunden die Nutzung mobiler Bankdiensteschmackhafter zu machen.Banken in Deutschland, speziell die Traditionshäuser, haben ihr digitalesAngebot für das Smartphone verbessert. Ihre Apps belegen mittlerweile vordereRanking-Plätze in puncto Benutzerfreundlichkeit. Die Palette der mobilenBankdienste reicht von der zentralen Verwaltung aller Bezahlmöglichkeiten überdas einfache Aufteilen von Kosten im Freundeskreis bis zum Mikrosofortkredit.Viele Banken wollen so künftig möglichst viele Kundinnen und Kunden direkt überderen Mobilgeräte betreuen. Sie bieten daher mehr Service und sparen Kosten,indem sie Filialnetze und SB-Terminals langfristig ablösen.Erst ein Fünftel kommt ohne Bezahlkarte im Portemonnaie ausDie Deutschen machen ihren Banken diesen Umstieg allerdings nicht leicht. Dasgenerelle Interesse am Smartphone-Banking ist zwar groß und steigt. 45 Prozentder Befragten haben beispielsweise Interesse, ihre Bankkarten komplett durchdigitale Alternativen auf dem Mobiltelefon zu ersetzen - fünf Prozentpunkte mehrals 2022. Nur 20 Prozent sagen allerdings, dass sie sich von ihren Bezahlkartenim Portemonnaie tatsächlich getrennt haben. Im Durchschnitt aller untersuchtenLänder sind es 23 Prozent.Das zeigt: Die Mehrheit der Bankkundinnen und -kunden ist entweder mit demStatus quo zufrieden oder die Mehrwerte werden nicht wahrgenommen. Viele derServices decken sich zudem nicht genügend mit den Lebenswirklichkeiten.Sofort-Überweisungen per SMS halten 62 Prozent der Befragten für uninteressant.An fehlender Werbung durch die Banken liegt es nicht, dass dieSmartphone-Dienste auf geringes Interesse stoßen. 82 Prozent der Befragtenkennen beispielsweise kontaktloses Bezahlen per Smartphone, aber nur 28 Prozentsagen, dass sie die Funktion nutzen. Zum Vergleich: In den übrigen achtuntersuchten Ländern bezahlen durchschnittlich 36 Prozent der Kundinnen undKunden kontaktlos mit ihrem Mobiltelefon.