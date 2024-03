Vancouver, Kanada – 5. März 2024 / IRW-Press / – Arbor Metals Corp. („Arbor“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: ABR, FWB: 432) freut sich, den erfolgreichen Abschluss der Phase-1-Bodenvermessung mittels Magnetometer auf dem Lithiumprojekt Jarnet in der Region St. James Bay in Quebec bekannt zu geben. Diese bedeutende Explorationsinitiative erstreckte sich über insgesamt 275 Kilometer an Vermessungslinien mit einem Abstand von jeweils 100 Metern und umfasste die Blöcke Jarnet 1 und 2, die an die Claims von Patriot Battery Metals angrenzen.

Das Hauptziel der Vermessung war die Ermittlung von verborgenen Pegmatitgängen, die in dieser Region als wesentliche Wirtseinheit für Lithiummineralisierungen bekannt sind. Es wurde ein umfangreicher Datensatz erfasst, der weite Bereiche abdeckt, die für das Verständnis des Lithiumpotenzials in der Region entscheidend sind. Die gesammelten Daten werden derzeit ausgewertet, und die Ergebnisse werden voraussichtlich in Kürze vorliegen.

Mark Ferguson, President von Arbor, äußert sich zu diesem Erfolg folgendermaßen: „Der Abschluss unseres Phase-1-Explorationsprogramms ist ein wichtiger Meilenstein für Arbor. Die Bodenvermessung mit einem Magnetometer stellt einen entscheidenden Schritt bei der Entfaltung des Lithiumpotenzials unseres Projekts Jarnet dar. Wir sehen den Ergebnissen mit Spannung entgegen; sie werden unsere zukünftigen Explorationsstrategien bestimmen.“

Im Rahmen seines Engagements für eine verantwortungsvolle Exploration gewährleistet Arbor ein hohes Maß an Umweltverantwortung in seinen Programmen. Das Unternehmen ist bestrebt, mit den örtlichen Gemeinden und indigenen Gruppen zusammenzuarbeiten und deren Ansichten zu respektieren und in den Explorationsprozess einzubeziehen.

Das Unternehmen wird über die Auswertung der Vermessungsdaten und die weiteren Schritte seines Explorationsplans informieren, sobald diese verfügbar sind.

Über Arbor Metals Corp.

Arbor Metals Corp. ist ein Bergbauexplorationsunternehmen, das sich der Erschließung hochwertiger Mineralprojekte von geografischer Bedeutung auf der ganzen Welt widmet. Arbor ebnet den Weg für die fortgeschrittene Mineralexploration, da es erstklassige Bergbauprojekte kontrolliert. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass die qualitativ hochwertigen Projekte in Verbindung mit bewährten Strategien und einem engagierten Team hervorragende Ergebnisse liefern werden.