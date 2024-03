Mörfelden-Walldorf (dts Nachrichtenagentur) - Bei der Lufthansa drohen künftig auch Streiks des Kabinenpersonals. In einer Urabstimmung der Unabhängigen Flugbegleiter Organisation (UFO) stimmten über 96 Prozent der Teilnehmer für Arbeitsniederlegungen, wie am Mittwoch in Mörfelden-Walldorf mitgeteilt wurde.Im nächsten Schritte werde man die "richtigen Szenarien" für die kommenden Tage und Wochen beraten und alles vorbereiten, so die Ufo-Tarifkommission bei der Lufthansa. Ein konkreter Streiktermin wurde zunächst nicht genannt.Die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Lufthansa-Kabine hatte die Gewerkschaft im Februar für gescheitert erklärt. Laut Ufo geht es ihr bei den Verhandlungen vor allem um die Laufzeit des Tarifvertrages im Zusammenhang mit den prozentualen Erhöhungen und wann diese zu wirken beginnen. Diese beiden zentralen Punkte seien derzeit nicht auf einem Niveau, auf dem man die Verhandlungen fortsetzen könne. Entweder seien die Laufzeit im Angebot der Lufthansa zu lang oder aber die prozentualen Steigerungen zu niedrig gewesen.