Cannabis hat sich in den USA durch die Legalisierung in zahlreichen Bundesstaaten zu einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor entwickelt. Wie das Fachportal MJBizDaily.com berichtet, sind die Einzelhandelsumsätze mit Cannabis-Produkten für den privaten Konsum im vergangenen Jahr um rund 17 Prozent auf 22,5 Milliarden US-Dollar in die Höhe geschossen. Zählt man die Umsätze für medizinische Anwendungen hinzu, beträgt das Einzelhandelsvolumen sogar 33,6 Milliarden US-Dollar. Die zusätzlichen positiven Effekte der Cannabis-Industrie auf die US-Wirtschaft beziffert MJBizDaily.com auf rund 100 Milliarden US-Dollar.

TerrAscend strebt überdurchschnittliches Wachstum an

Jason Wild, Executive Chairman beim Cannabis-Unternehmen TerrAscend erwartet, dass sich der Boom fortsetzt: „Der Cannabis-Markt in den USA verfügt noch über ein riesiges Potenzial. An dem zu erwartenden Wachstum wollen wir überdurchschnittlich teilhaben.“ Schon in den vergangenen Jahren hat die Gesellschaft hohe Zuwachsraten erzielt. Beliefen sich die Erlöse im Jahr 2020 noch auf rund 132 Millionen US-Dollar, liegt die Umsatzprognose für 2023 bei 320 Millionen US-Dollar. Das bereinigte Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) verbesserte sich im gleichen Zeitraum von 48 Millionen US-Dollar auf voraussichtlich 73 Millionen US-Dollar.

„Wir sind derzeit in fünf attraktiven Bundesstaaten aktiv. Die Karte ist also noch weit offen“, betont Wild. Er verweist auf die positive Volksabstimmung in Ohio sowie auf eine mögliche Legalisierung in weiteren Bundesstaaten wie Florida oder Pennsylvania. „Wir wollen in den kommenden Jahren nicht nur dort wachsen, wo wir bereits tätig sind, sondern auch neue Märkte erobern. Immer wenn sich die Möglichkeit ergibt, in neue Regionen vorzudringen, wollen wir diese wahrnehmen“ erklärt Wild.

Analysten erwarten weitere „Outperformance“

Von Analysten wird die Geschäfts- und Wachstumsstrategie von TerrAscend mehrheitlich positiv beurteilt. So heißt es in einer Studie von Echolon Capital Markets vom 10. November 2023: „TerrAscend ist das einzige von uns analysierte US-Cannabis-Unternehmen, bei der wir unsere Prognosen für 2024 angehoben haben.“ Und in einem Report von Clarus Securities wird darauf hingewiesen, dass TerrAscend hinsichtlich des Wachstums bei Umsatz und operativem Ergebnis (EBITDA) im vergangenen Jahr das führende Unternehmen im US-Cannabis-Sektor gewesen sei. Die Clarus-Experten gehen auch in diesem Jahr von einer „Outperformance“ aus.