ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Hermes nach einer gemeinamen Informationsveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 2508 Euro belassen. Die Veranstaltung habe ihre Einschätzung untermauert, dass der Luxusgüterkonzern eine singuläre, absatzgetriebene und langfristig orientierte Anlagestory biete, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Franzosen sähen zudem noch Chancen in bisher unerschlossenen Produktkategorien. Die Qualität des Unternehmens rechtfertige die hohe Bewertung der Aktie, so das Fazit der Expertin./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2024 / 22:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.03.2024 / 22:34 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 2.328EUR auf Tradegate (08. März 2024, 15:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Zuzanna Pusz

Analysiertes Unternehmen: Hermes

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 2508

Kursziel alt: 2508

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m