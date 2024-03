Nvidia – das Drama nimmt seinen Lauf Nvidia war in letzter Zeit nahezu unantastbar und war am Freitag zunächst auf dem besten Weg, ihren siebten Kursanstieg in Folge zu verzeichnen – bevor das Drama seinen Lauf nahm. Die Aktie stieg am Freitag um bis zu 5,1 %, bevor sie ihren Kurs …