Neotech Metals erwirbt sämtliche Anteile am Projekt Hecla-Kilmer von VR Resources Ltd. Vancouver, British Columbia, 11. März 2024 / IRW-Press / – Neotech Metals Corp. (CSE: NTMC | OTC: NTMFF | FWB: V690) („Neotech“ oder das „Unternehmen“), ein Mineralexplorationsunternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen am 12. …