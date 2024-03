Wirtschaft Verdi plant keine ÖPNV-Streiks in NRW während der Osterferien Die Gewerkschaft Verdi plant, in den Osterferien auf Streiks im ÖPNV in Nordrhein-Westfalen zu verzichten. "Die Urabstimmung wollen wir bis zum 9. April durchführen", sagte Peter Büddicker, Verdi-Verkehrsexperte …