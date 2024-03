DORTMUND (dpa-AFX) - In Manchester gescholten, in Dortmund gefeiert: Rückkehrer Jadon Sancho ist beim BVB auf gutem Weg zur bestechenden Form vergangener Tage. Mit seinem frühen Kunstschuss in der 3. Minute ebnete der Engländer dem BVB beim 2:0 (1:0) über die PSV Eindhoven den Weg in das Viertelfinale der Champions League. "Jadon hat heute seine beste Leistung gezeigt, seit er wieder hier ist. Er hatte einen großen Einfluss auf unser Spiel", schwärmte Trainer Edin Terzic.

Wie schon vier Tage zuvor in Bremen (2:1) schlüpfte Sancho als Torschütze in die Rolle des Hauptdarstellers. Das Risiko, den formschwachen und bei Manchester United in Ungnade gefallenen Angreifer in der Winterpause bis zum Saisonende auszuleihen, macht sich für den Bundesliga-Vierten mehr und mehr bezahlt. Nach anfänglichen Problemen wird der 23 Jahre alte Dribbelkünstler, den der BVB im Sommer 2021 für 85 Millionen Euro nach England verkauft hatte, mehr und mehr zu einem Aktivposten im vormals häufig tristen Dortmunder Angriffsspiel. "Es ist noch nicht lange her, da wurden wir noch gefragt, was mit Jadon los ist und wann er wieder trifft", kommentierte Terzic.