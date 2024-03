Vancouver, British Columbia – 18. März 2024 / IRW-Press / - VERSES AI Inc. (CBOE: VERS) (OTCQB: VRSSF) („VERSES“ oder das „Unternehmen“), ein Unternehmen für kognitives Computing, das intelligente Softwaresysteme der nächsten Generation entwickelt, gibt bekannt, dass Alex Kipman, CEO und Gründer von Analog AI, als strategischer Berater in das Unternehmen berufen wurde.

Herr Kipman war zwei Jahrzehnte lang bei Microsoft tätig und hatte dort zuletzt den Posten des Corporate Vice President/Technical Fellow, Mixed Reality and Artificial intelligence inne. Im Rahmen dieser Tätigkeit entwarf und entwickelte er mehrere Versionen von HoloLens, Windows Virtual Reality, Azure Mixed Reality Services und Microsoft Mesh. Damit leistete Herr Kipman einen wesentlichen Beitrag zur Markteinführungsstrategie und kuratierte ein entsprechendes Partner-Ökosystem, um das System von der Entwicklung über die Herstellung bis hin zum Vertrieb zu managen. Herr Kipman ist ein Spezialist für KI, AR/VR und Edge Computing und war bereits Vortragender bei den TED Talks.

Darüber hinaus wurde Herr Kipman im Jahr 2011 vom Time Magazine unter die 100 einflussreichsten Menschen der Welt gereiht und im Jahr 2012 von der Intellectual Property Owners Education Foundation zum „Inventor of the Year“ gekürt. Im Jahr 2021 wurde eine von ihm mitverfasste Arbeit vom Technischen Komitee für Musteranalyse und maschinelle Intelligenz (PAMI) auf der „Conference on Computer Vision and Pattern Recognition“ mit dem Longuet-Higgins-Preis als grundlegender Beitrag zum Computersehen ausgezeichnet.

Aktuell tritt Herr Kipman als Gründer und CEO von Analog auf. Analog ist ein neues KI-Unternehmen mit Spezialisierung auf Edge-Computing-Lösungen, mit denen über intelligente Sensoren und Mixed-Reality-Geräte Menschen, Orte und Dinge nahtlos miteinander verbunden werden. Analog möchte mit seinem KI-Ansatz in allen Wirtschaftsbereichen sicherstellen, dass der technologische Fortschritt nicht nur auf Effizienz und Bequemlichkeit abzielt, sondern auch auf die Bereicherung menschlicher Erfahrungen und die Förderung einer stärker vernetzten und heterogeneren Welt.