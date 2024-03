DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Renk auf 'Hold' Deutsche Bank Research hat Renk mit "Hold" und einem Kursziel von 28 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Aktien des Rüstungskonzerns hätten einen starken Börsenauftakt hingelegt, schrieb Analyst Christophe Menard in einer am Dienstag vorliegenden …