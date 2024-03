HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für SAF-Holland nach Geschäftszahlen und einem Ausblick von 30 auf 31 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Prognosen für 2024 bekräftigten, dass der Nutzfahrzeugzulieferer ein wahres Kraftpaket in Sachen Wartungsgeschäft sei, schrieb Analyst Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Optimistischere Aussagen zur Profitabilität resultierten in höheren Schätzungen./bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2024 / 07:35 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2024 / 08:14 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAF-HOLLAND Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,91 % und einem Kurs von 18,16EUR auf Tradegate (19. März 2024, 14:44 Uhr) gehandelt.